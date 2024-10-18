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Gaby Salvisberg
18. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel/LibreOffice: Mitgliedschaftsdauer und Alter anhand des aktuellen Jahrs

Sie wollen in einer Mitgliederliste zwei neue Spalten haben. Eine soll das Alter, die andere die bisherige Anzahl Mitgliedschaftsjahre zeigen. Natürlich ohne die Liste jedes Jahr anpassen zu müssen.
Excel-Mitgliederliste mit Spalten "Alter" und "Mitgliedschaftsdauer"

Eine Excel-Mitgliederliste mit den Spalten Alter und Mitgliedschaftsdauer

© Quelle: PCtipp.ch

Das Rechnen mit Kalenderdaten ist relativ einfach, wenn man Excel sagt, was man eigentlich meint.

Lösung: Angenommen, Sie hätten in Spalte F das Geburtsdatum und in Spalte G das Datum des Eintritts Ihrer Excel-Mitgliederliste. Nun soll in Spalte H stehen, wie alt das Mitglied ist. Hierfür subtrahieren Sie vom heutigen Datum das Geburtsdatum. Damit Excel weiss, dass die Jahre Sie interessieren, greifen Sie zu JAHR. Und damit Sie das heutige Datum nicht eingeben müssen, verwenden Sie HEUTE(). Das bringt uns zur Formel:

=JAHR(HEUTE())-JAHR(F2)

Die können Sie übrigens auf gleichem Weg auch für die Mitgliedschaftsdauer verwenden:

=JAHR(HEUTE())-JAHR(G2)

Die Formel wird zunächst noch ein Datum als Ergebnis auswerfen. Formatieren Sie die Spalten als Zahl ohne Dezimalstellen

 © Quelle: PCtipp.ch

Oder haben Sie in der Spalte G kein ganzes Eintrittsdatum, sondern nur ein Eintrittsjahr? Auch das geht. Damit wird die Formel sogar etwas einfacher: =JAHR(HEUTE())-G2.

Wichtig: Damit Excel kein obskures Datum als Resultat anzeigt, formatieren Sie die Spalten via Rechtsklick und Zellen formatieren als Zahl ohne Dezimalstellen.

Die Formeln funktionieren identisch auch in LibreOffice Calc. (PCtipp-Forum)

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