Excel/LibreOffice: Mitgliedschaftsdauer und Alter anhand des aktuellen Jahrs

Das Rechnen mit Kalenderdaten ist relativ einfach, wenn man Excel sagt, was man eigentlich meint.

Lösung: Angenommen, Sie hätten in Spalte F das Geburtsdatum und in Spalte G das Datum des Eintritts Ihrer Excel-Mitgliederliste. Nun soll in Spalte H stehen, wie alt das Mitglied ist. Hierfür subtrahieren Sie vom heutigen Datum das Geburtsdatum. Damit Excel weiss, dass die Jahre Sie interessieren, greifen Sie zu JAHR. Und damit Sie das heutige Datum nicht eingeben müssen, verwenden Sie HEUTE(). Das bringt uns zur Formel:

=JAHR(HEUTE())-JAHR(F2)

Die können Sie übrigens auf gleichem Weg auch für die Mitgliedschaftsdauer verwenden:

=JAHR(HEUTE())-JAHR(G2)