Excel/LibreOffice: Summe zwischen zwei Kalenderdaten

Sie haben in einer Excel- oder LibreOffice-Tabelle in Spalte B Kalenderdaten und in Spalte C Beträge. Nun möchten Sie alle Beträge zwischen zwei frei wählbaren Kalenderdaten addieren. Aus einem Bauchgefühl würden Sie zu SUMMEWENN greifen, ähnlich wie in diesem Tipp. Nur klappt das nicht.

Lösung: Es funktioniert aber, wenn Sie zum ähnlichen, aber flexibleren SUMMEWENNS greifen, das auch mehrere Kriterien prüfen kann. In unserem Fall müssen die Beträge ja sowohl grösser oder gleich Datum1 sein, als auch kleiner oder gleich Datum2.

Angenommen, die zu addierenden Beträge stehen in C2 bis C600, die zu prüfenden Kalenderdaten in B2 bis B600. In F1 steht das «Von»-Datum, in F2 das «Bis»-Datum. In F3 möchten wir nun alle Beträge addieren, die zwischen den beiden Daten liegen. Greifen Sie zu dieser Formel:

=SUMMEWENNS(C2:C600;B2:B600;">="&F1;B2:B600;"<="&F2)