Excel/LibreOffice: Zeitwerte pro Tag gruppieren und zusammenzählen

Mehrere Personen in Ihrem Team haben in ein Projekt an verschiedenen Tagen Arbeitszeit investiert. Sie haben eine Liste mit den Kalenderdaten und den pro Person geleisteten Stunden. An manchen Tagen hat sich mehr als eine Person mit dem Projekt befasst. Wie fassen Sie jetzt diese Stunden pro Kalendertag zusammen?

In Excel gehen Sie im Reiter Daten via Gliederung zu Teilergebnis. Wählen Sie bei Gruppieren nach den Spaltennamen Datum. Da Sie die Daten pro Tag addieren wollen, greifen Sie bei Unter Verwendung von zu Summe. Darunter, bei Teilergebnis addieren zu verwenden Sie den Namen der Spalte, deren Zahlen Sie summieren wollen, bei uns Std. Klicken Sie auf OK.