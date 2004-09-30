30. Sep 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Makros Schritt für Schritt ablaufen lassen
Wie kann ich verhindern, dass die Ausführung eines grösseren Excel-Makros im Hintergrund abläuft (d.h. ohne jeden Schritt zu zeigen)?
Gehen Sie ins Menü "Extras/Makro/Makros...". Im Dialogfenster "Makro" sind alle vorhandenen Makros aufgelistet. Markieren Sie das Makro, das Sie Schritt für Schritt verfolgen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Schritt". Das Makro wird ausgeführt, wobei nach jeder Befehlszeile angehalten wird. Zudem ist im Quelltext der jeweils aktive Befehl markiert. Um fortzusetzen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste (kleines, blaues Dreieck).
Kommentare