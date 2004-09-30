Excel: Makros Schritt für Schritt ablaufen lassen

Gehen Sie ins Menü "Extras/Makro/Makros...". Im Dialogfenster "Makro" sind alle vorhandenen Makros aufgelistet. Markieren Sie das Makro, das Sie Schritt für Schritt verfolgen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Schritt". Das Makro wird ausgeführt, wobei nach jeder Befehlszeile angehalten wird. Zudem ist im Quelltext der jeweils aktive Befehl markiert. Um fortzusetzen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste (kleines, blaues Dreieck).