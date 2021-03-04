Excel: Diese Markier- und Auswahltipps müssen Sie kennen

Oha, schon wieder hat Ihr Befehl die falschen Zellen getroffen! Entweder wurden jetzt Zellen mitformatiert oder -kopiert, die Sie nicht wollten oder Sie haben nicht alle erwischt, die hätten mitkommen sollen.

Vielleicht wäre es mit einem der folgenden Tipps besser gegangen:

Ganze Spalte markieren: Der Anfang ist noch leicht! Wollen Sie eine ganze Spalte markieren, fahren Sie per Maus auf den Spaltenkopf, z.B. auf die Spaltenbezeichnung D, und klicken einmal. Sofort wird die ganze Spalte markiert. Ein allfälliger Formatierbefehl (z.B. fett) landet jetzt exakt in dieser Spalte.