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Gaby Salvisberg
14. Sep 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Markierung umkehren

Excel fehlt eine Funktion, mit der man die Zellmarkierung invertieren kann. Ziel: Markierung ändern, sodass nachher alles markiert ist, was zuvor nicht markiert war – und umgekehrt. Hier gibts einen Lösungsansatz.

Excel vorher: Einige Zellen sind grau, weil markiert

© Quelle: PCtipp.ch

Es ist vermutlich nicht einmal so selten, dass man in Excel gerne die Zellmarkierung invertieren möchte. Man markiert zum Beispiel jene Zellen, die man nicht ändern will, und invertiert die Markierung, damit jene nicht mehr markiert sind – dafür aber alle anderen. Im Windows-Explorer gibt es das ja schliesslich auch. Aber es ist leider tatsächlich so, dass diese Funktion auch heute noch in Excel fehlt.

Lösung: Das Unterfangen scheint eine komplizierte Geschichte zu sein. Deutsche Excel-Cracks haben aber ein Makro entwickelt, mit dem das funktioniert. Wichtig dabei: Es klappt nicht, wenn in der damit behandelten Tabelle verbundene Zellen enthalten sind! 

Hier ist der Link zum Makro-Code. Blenden Sie via Datei/Optionen/Menüband anpassen die Entwicklerregisterkarte ein. Wechseln Sie dorthin und klicken Sie auf Visual Basic. Falls Sie eine Excel-Mappe haben, in der Sie auch andere Makros verwalten, öffnen Sie diese. Klicken Sie im linken Teil doppelt auf DieseArbeitsmappe (bzw. auf den tatsächlichen Namen der Mappe) und kopieren Sie den Makro-Code in den rechten Teil. Gehen Sie zu Datei/Speichern und zurück zu Excel.

Zum Benutzen des Makros: Markieren Sie die Zellen, die Sie später nicht markiert haben wollen.

Excel vorher: Einige Zellen sind grau, weil markiert

 © Quelle: PCtipp.ch

Wechseln Sie zu den Entwicklertools und klicken Sie auf Makros. Klicken Sie nun auf das Makro namens DieseArbeitsmappe.InversSelection und anschliessend auf Ausführen.

Excel nach dem Ausführen des Makros: Was grau war, ist jetzt weiss (nicht markiert) – und umgekehrt

 © Quelle: PCtipp.ch

Was vorhin grau war (weil markiert), ist jetzt weiss (nicht mehr markiert); dafür sind jetzt alle anderen Zellen grau markiert.

Testen Sie das Makro aber erst ein paar mal an Kopien Ihrer Dateien. (PCtipp-Forum)

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