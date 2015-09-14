Excel: Markierung umkehren

Es ist vermutlich nicht einmal so selten, dass man in Excel gerne die Zellmarkierung invertieren möchte. Man markiert zum Beispiel jene Zellen, die man nicht ändern will, und invertiert die Markierung, damit jene nicht mehr markiert sind – dafür aber alle anderen. Im Windows-Explorer gibt es das ja schliesslich auch. Aber es ist leider tatsächlich so, dass diese Funktion auch heute noch in Excel fehlt.

Lösung: Das Unterfangen scheint eine komplizierte Geschichte zu sein. Deutsche Excel-Cracks haben aber ein Makro entwickelt, mit dem das funktioniert. Wichtig dabei: Es klappt nicht, wenn in der damit behandelten Tabelle verbundene Zellen enthalten sind!

Hier ist der Link zum Makro-Code. Blenden Sie via Datei/Optionen/Menüband anpassen die Entwicklerregisterkarte ein. Wechseln Sie dorthin und klicken Sie auf Visual Basic. Falls Sie eine Excel-Mappe haben, in der Sie auch andere Makros verwalten, öffnen Sie diese. Klicken Sie im linken Teil doppelt auf DieseArbeitsmappe (bzw. auf den tatsächlichen Namen der Mappe) und kopieren Sie den Makro-Code in den rechten Teil. Gehen Sie zu Datei/Speichern und zurück zu Excel.

Zum Benutzen des Makros: Markieren Sie die Zellen, die Sie später nicht markiert haben wollen.