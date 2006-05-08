8. Mai 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Mehrere Dateien auf einmal drucken
Ich arbeite oft mit mehreren Excel-Dateien. Diese werden der Reihe nach bearbeitet und am Schluss für einen Zusammenzug gebraucht. Gibt es eine Möglichkeit, all diese Dateien mit einem Befehl zu drucken (an Stelle des mühsamen Anwählens jeder einzelnen Datei und Klickens des Printbuttons)?
Wählen Sie erst das Verzeichnis, in dem die Excel-Dateien sind, im Windows Explorer oder einem anderen Dateimanager aus und bestimmen Sie danach alle Excel-Dateien aus diesem Verzeichnis, die Sie drucken wollen. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf die Auswahl und wählen aus dem Kontextmenü "Drucken".
Die Dateien werden daraufhin nacheinander geöffnet und gedruckt.
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