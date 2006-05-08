Excel: Mehrere Dateien auf einmal drucken

Wählen Sie erst das Verzeichnis, in dem die Excel-Dateien sind, im Windows Explorer oder einem anderen Dateimanager aus und bestimmen Sie danach alle Excel-Dateien aus diesem Verzeichnis, die Sie drucken wollen. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf die Auswahl und wählen aus dem Kontextmenü "Drucken".

Die Dateien werden daraufhin nacheinander geöffnet und gedruckt.