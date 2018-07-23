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Gaby Salvisberg
23. Jul 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: mehrstellige Zahl aus Textzelle extrahieren

Aus einer Spalte mit Text wollen Sie jeweils eine Postleitzahl oder eine Artikelnummer extrahieren. Nicht so einfach, wenn die Zahl nicht immer am gleichen Ort steht.

Mit einer Formel wie dieser bekommen Sie die fünfstellige Zahl aus der Textzelle in Spalte A heraus

© Quelle: PCtipp.ch

Angenommen, Sie hätten in Spalte A eine Adresse, eine URL oder einen anderen Text stehen. Darin kommt eine Zahl von 4 oder 5 Stellen vor. Genau die wollen Sie gerne separat in eine Zelle schreiben. 

In einem früheren Artikel zeigten wir, wie Sie das machen, wenn es sich bei der Zahl immer um die letzten fünf Zeichen in der Zelle handelt. 

Der hier vorliegende Fall ist anders: Die Zahl steht wohl irgendwo gegen Ende der Zelle, aber es können danach noch verschiedene andere Zeichen folgen. Also kann man hier nicht einfach die letzten Zeichen von rechts auslesen. Wir müssen die Zahl herausfriemeln bzw. lassen Excel dies machen.

Wenn in A2 die erste Textzelle steht und sofern die erste Postleitzahl/Artikelnummer in B2 erscheinen soll, verbinden Sie in der Zelle B2 die Funktionen TEIL und VERWEIS zu dieser Formel:

Mit einer Formel wie dieser bekommen Sie die fünfstellige Zahl aus der Textzelle in Spalte A heraus

 © Quelle: PCtipp.ch

=VERWEIS(9^9;1*TEIL(A2&"#";SPALTE(2:2);5))

Noch in die restlichen Zellen herunterkopieren – fertig!

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