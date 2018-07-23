Excel: mehrstellige Zahl aus Textzelle extrahieren

Angenommen, Sie hätten in Spalte A eine Adresse, eine URL oder einen anderen Text stehen. Darin kommt eine Zahl von 4 oder 5 Stellen vor. Genau die wollen Sie gerne separat in eine Zelle schreiben.

In einem früheren Artikel zeigten wir, wie Sie das machen, wenn es sich bei der Zahl immer um die letzten fünf Zeichen in der Zelle handelt.

Der hier vorliegende Fall ist anders: Die Zahl steht wohl irgendwo gegen Ende der Zelle, aber es können danach noch verschiedene andere Zeichen folgen. Also kann man hier nicht einfach die letzten Zeichen von rechts auslesen. Wir müssen die Zahl herausfriemeln bzw. lassen Excel dies machen.

Wenn in A2 die erste Textzelle steht und sofern die erste Postleitzahl/Artikelnummer in B2 erscheinen soll, verbinden Sie in der Zelle B2 die Funktionen TEIL und VERWEIS zu dieser Formel: