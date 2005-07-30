Excel: Mit SVERWEIS Nummern und Namen zuordnen

Für den von Ihnen beschriebenen Fall ist es einfacher, die Funktion SVERWEIS zu verwenden. SVERWEIS durchsucht eine Matrix nach einem bestimmten Kriterium und gibt bei einer Übereinstimmung einen zugehörigen Wert aus der Matrix. In Ihrem Fall wäre die Matrix J1:K20, das Kriterium ist A9. Die Formel lautet dann:

=SVERWEIS(A9;J1:K20;2;FALSCH)

In der Matrix wird die erste Spalte nach dem in A9 angegebenen Wert durchsucht, und wenn der Wert gefunden wird, dann wird aus Spalte 2 der Matrix der Wert herausgesucht und ausgegeben.