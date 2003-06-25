25. Jun 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: nur den mittleren Teil einer Zahl weiterverwenden
Ich habe in einer Spalte eine 13-stellige Zahl. Zur Berechnung in einer weiteren Spalte brauche ich jedoch nur 7 Stellen dieser Zahl und zwar die Stellen 6 -12. Beispiel: bei der Zahl 5099910050439 brauche ich zur Berechnung nur 1005043. Gibt es eine einfache Lösung?
Verwenden Sie dafür die Funktion TEIL. Sie können so eine bestimmte Anzahl Zeichen ab der von Ihnen gewünschten Stelle "extrahieren". Im folgenden Beispiel wurde die extrahierte Zahl (ab der 6. Stelle 7 Zeichen) mit 12 multipliziert. Um nur die Zahl zu extrahieren, verwenden Sie die Funktion TEIL ohne weitere Berechnung. Im Funktionsassistenten wird bereits dargestellt, welche Zeichen das Ergebnis der eingestellten TEIL-Funktion sind.
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