Excel: nur den mittleren Teil einer Zahl weiterverwenden

Verwenden Sie dafür die Funktion TEIL. Sie können so eine bestimmte Anzahl Zeichen ab der von Ihnen gewünschten Stelle "extrahieren". Im folgenden Beispiel wurde die extrahierte Zahl (ab der 6. Stelle 7 Zeichen) mit 12 multipliziert. Um nur die Zahl zu extrahieren, verwenden Sie die Funktion TEIL ohne weitere Berechnung. Im Funktionsassistenten wird bereits dargestellt, welche Zeichen das Ergebnis der eingestellten TEIL-Funktion sind.