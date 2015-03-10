Excel: Nach römischen Zahlen sortieren

Lösung: Das Sortieren bestehender römischer Zahlen schlägt fehl, denn Excel interpretiert diese als Text. Bei I bis III gehts noch gut, dann folgt nach IV (für 4) für Excel aber leider IX (9), dann gehts erst weiter mit V, VI, VII. Es gibt ein paar Workarounds.

Variante 1: Hilfsspalte

Fügen Sie eine Hilfsspalte hinzu, in der Sie die Wahlkreisnummer in arabischen Ziffern erfassen. Nach dieser Hilfsspalte können Sie die Wahlkreise zuverlässig sortieren. Damit Sie diese nicht manuell eintragen müssen, können Sie sie auslesen.

Hierfür gibts zwei Kniffe, die Sie auch zu einer einzigen Formel verbinden können. Doch eins nach dem anderen:

Kniff 1: Das Extrahieren der römischen Zahl aus dem Text in Zelle D2. Hierfür suchen wir nach dem Text, der zwischen den ersten zwei Leerzeichen steht. Das klappt mit dieser Formel:

=TEIL(D2;FINDEN(" ";D2)+1;FINDEN("#";WECHSELN(D2;" ";"#";2))-FINDEN(" ";D2)-1)

Kniff 2: Und die folgende Formel ist in der Lage, klassische römische Zahlen in arabische umzuwandeln:

{=VERGLEICH(E2;RÖMISCH(ZEILE(INDIREKT("$1:$3999")));0)}

Dies lässt sich auch kombinieren; passen Sie einfach die Zellbezüge richtig an:

{=VERGLEICH(TEIL(D2;FINDEN(" ";D2)+1;FINDEN("#";WECHSELN(D2;" ";"#";2))-FINDEN(" ";D2)-1);RÖMISCH(ZEILE(INDIREKT("$1:$3999")));0)}

Aufgepasst! Tippen Sie bei den letzten beiden Formeln die geschweiften Klammern {} nicht selber ein. Es handelt sich um eine Matrix-Funktion. Tippen Sie die Formel ohne die geschweiften Klammern ein. Anstelle von Enter drücken Sie nach der Eingabe der Formel nun Ctrl+Shift+Enter. Dann wird daraus eine Matrix-Formel und Excel ergänzt die beiden geschweiften Klammern.