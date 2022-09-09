Excel: Keine natürliche Sortierung möglich

Angenommen, Sie haben eine Liste mit nummerierten Abbildungen und Stichwörtern. Wenn Sie diese nach der Spalte mit «Abbildung 1», «Abbildung 2» usw. sortieren, verwendet Excel nicht die alphabetische Sortierung, sondern die alphanumerische. Das bedeutet, Sie bekommen dann so etwas: «Abbildung 1», «Abbildung 10», «Abbildung 11», «Abbildung 12» usw. Excel bietet leider keine Einstellung, dies zu ändern. Wie Sie es lösen, finden Sie auf der nächsten Seite. Zunächst aber noch:

Kleines LibreOffice-Intermezzo

Dass es auch anders ginge, zeigt beispielsweise LibreOffice Calc. Wir haben die gleichen Spalten dort hineinkopiert. Nun markieren Sie den kompletten zu sortierenden Bereich. Gehen Sie via Daten zu Sortieren und wählen Sie die Spalte, nach der sortiert werden soll, zum Beispiel Spalte A. Bevor Sie auf OK klicken, wechseln Sie in den Reiter Optionen.