Excel: Alle Notizenfelder aufs mal vergrössern

Der Umgang mit Excel-Dateien oder Interpretieren der dargestellten Zahlen kann manchmal schwierig sein. Darum gibts hilfreiche Notizen, die den Zweck eines Feldes oder die Aussagekraft einer Zahl erklären. Nun haben Sie von einer Kollegin eine Excel-Datei erhalten, in der einige der Zellen mit Kommentaren bzw. Notizen hinterlegt sind. Beim Drüberfahren über die mit rotem Dreieck markierten, kommentierten Zellen, blendet Excel die hinterlegten Notizen ein. Aber darin sind die Texte abgeschnitten, weil die Felder zu klein sind.

Hinweis: Was in Excel früher «Kommentare» hiess, sind in neueren Excel-Versionen «Notizen». Die neuen «Kommentare» sind eher Bearbeitungskommentare, die von mehreren Usern derselben Datei angebracht und beantwortet werden können. In diesem Tipp gehts jedoch ausdrücklich um die Notizen, die sich mit roten Dreiecken in den Zellen-Ecken kennzeichnen.

Sie wechseln zu Überprüfen, klappen Notizen auf und greifen zu Alle Notizen anzeigen. Das blendet zwar alle Notizen gleichzeitig ein und macht diese anklick- und bearbeitbar. Das ändert aber nichts daran, dass die Felder zu klein sind. Müssen Sie jetzt jedes Feld einzeln vergrössern? Nein! An der Lösung ist zwar ein Makro beteiligt, aber es ist erstens sehr kurz und muss zweitens nur einmal ausgeführt werden. Sie müssen die Datei daher auch nicht .xlsm-Makro-Format speichern.

Lösung: Öffnen Sie mit Alt+F11 ein Visual-Basic-Fenster. In der linken Spalte oben klappen Sie die Zweige (VBA Project/Microsoft Excel Objekte) auf, bis Sie auf einen mit dem Namen der betroffenen Tabelle treffen, standardmässig «Tabelle1». Klicken Sie doppelt drauf, damit sich rechts ein grosses, leeres Codefenster öffnet.

Tippen oder kopieren sie dort diesen Code hinein: