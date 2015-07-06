Excel: Nur bestimmte Eingaben zulassen

Lösung: Benutzer von Excel 2003 oder OpenOffice/LibreOffice öffnen das Menü Daten/Gültigkeit. Und falls Sie mit Excel 2007, 2010 oder 2013 arbeiten, öffnen Sie Daten/Datentools/Datenüberprüfung (rechts oben das kleine Symbol).

Jetzt können Sie festlegen, welche Eingaben Sie zulassen wollen, welcher Hinweis vor der Eingabe erscheinen soll und sogar die Fehlermeldung, falls dem Nutzer die Eingabe misslingt.