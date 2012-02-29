Excel: Pfeile statt Säulen und Balken

Lösung: Wäre Ihnen gedient, wenn ein Säulendiagramm einfach Pfeile anstelle der Säulen zeigen würde?

Dieser Trick besteht darin, farbige Blockpfeile so in die Säulen zu kopieren, dass sie sich an die Säulenlänge anpassen. Die eigentliche Säulenfarbe verschwindet; damit bleiben nur die Pfeile - wie gewünscht. Die Crux dabei: Die farbigen Blockpfeile innerhalb der Säulen lassen sich nachträglich nur schwer umfärben. Darum erstellen Sie am besten neben dem Diagramm die drei benötigten Pfeilformate als «Kopiervorlage». Die können Sie dann später in die Säulen kopieren. Wir zeigens am Beispiel von Excel 2010/2007.

Im Detail geht das so: Überlegen Sie sich eine Pfeilfarbe für die einzelnen Energieformen, z.B. Goldgelb für «Sonne», Grün für «Wind» und Blau für «Wasser». Gehen Sie im Reiter Einfügen zu Formen und greifen dort zum nach oben zeigenden Blockpfeil. Zeichnen Sie eine kleine Version des Pfeils. Klicken Sie mit rechts drauf und gehen zu Form formatieren. Wählen Sie im Bereich Füllung die gewünschte Füllfarbe für die erste Energieform. Passen Sie auch die Linienfarbe auf diese Farbe an. Kopieren Sie den Pfeil zweimal und passen Sie die Linien- und Füllfarben der Kopien ebenfalls an. Ändern Sie hierbei nicht die Grösse der Pfeile. Sie brauchen diese ersten drei Pfeile übrigens bloss vorübergehend. Klicken Sie nun z.B. den goldgelben Pfeil für «Sonne» an und kopieren Sie ihn per Ctrl+C.