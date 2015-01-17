Excel: Rechnen mit 100 Industrieminuten pro Stunde

Lösung: Anstelle von «8:12» für 8 Stunden und 12 Minuten kennen Industrie und viele Arbeitszeiterfassungssysteme die dezimale Schreibweise, z.B. «8.2» Stunden.

Bei der Umrechnung von Zeitwerten im Format h:mm entsprechen 60 Minuten deshalb 100 Zeiteinheiten (Industrieminuten).

In Excel stehen die Normalzeiten im Zellformat [h]:mm. Um dies in Industriezeit umzurechnen, wird mit 24 multipliziert. Das Zellformat ist danach das ganz gewöhnliche Zahlenformat (0.0), oft ohne Kommastellen.

In der nachfolgenden Tabelle einige Beispiele.