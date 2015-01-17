17. Jan 2015
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Rechnen mit 100 Industrieminuten pro Stunde
Das Zehnersystem fällt uns in unserer metrischen Umgebung leichter als der Umgang mit 60 Einheiten (Minuten) pro Stunde. In der Industrie wird eine Stunde deshalb oft mit 100 Industrieminuten gefüllt. Wie berechnet man das?
Lösung: Anstelle von «8:12» für 8 Stunden und 12 Minuten kennen Industrie und viele Arbeitszeiterfassungssysteme die dezimale Schreibweise, z.B. «8.2» Stunden.
Bei der Umrechnung von Zeitwerten im Format h:mm entsprechen 60 Minuten deshalb 100 Zeiteinheiten (Industrieminuten).
In Excel stehen die Normalzeiten im Zellformat [h]:mm. Um dies in Industriezeit umzurechnen, wird mit 24 multipliziert. Das Zellformat ist danach das ganz gewöhnliche Zahlenformat (0.0), oft ohne Kommastellen.
In der nachfolgenden Tabelle einige Beispiele.
Im obenstehenden Bild noch etwas ausführlicher im Screenshot direkt aus Excel. (PCtipp-Forum)
Kommentare