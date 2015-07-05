Excel: Rechnen mit nach Autofilter übrig gebliebenen Werten

Die im Beispiel in der Zelle B8 verwendete Formel lautet =TEILERGEBNIS(109;B2:B5)*B7. Weitere Informationen über die Funktion TEILERGEBNIS finden Sie auch in der Excel-Hilfe.

Aufgepasst in LibreOffice/OpenOffice Calc! Die Funktion TEILERGEBNIS gibts natürlich auch in den beliebten alternativen Open-Source Office-Suites. Allerdings mit einem wichtigen Unterschied.