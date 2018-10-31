Excel: schneller Link auf eine Textstelle in Word

Viele Excel-Tabellen sind nicht besonders selbsterklärend. Sie können zwar Kommentare anbringen, aber manchmal ist der Link auf ein Reglement in einer Word-Datei besser. Und da am besten auch gleich auf die passende Textstelle. Aber wie macht man das?

Sie können in Excel in jeder Zelle einen Link zu einem Word-Dokument setzen, auch wenn die Excel-Zelle bereits Text enthält oder sogar eine berechnete Formel.

Das geht so: Blenden Sie in Excel zuerst die Funktion ein, die diesen Zaubertrick hinbekommt. Am oberen Excel-Fensterrand im linken Teil finden Sie hierfür die Schnellzugriffsleiste. Klappen Sie das kleine Menü an deren rechtem Rand auf und gehen Sie zu Weitere Befehle. Bei «Befehle auswählen» schnappen Sie sich Alle Befehle. Scrollen Sie zu Als Link einfügen, klicken Sie jenes an und schnippen Sie es via Hinzufügen in die rechte Spalte. Klicken Sie auf OK, taucht das Icon in der Schnellstartleiste auf. Es sieht aus wie ein kleines Klemmbrett mit einer Art Globus.