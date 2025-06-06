Excel: Schnellerer Zugriff auf die Tabellenblätter

Ihre Excel-Arbeitsmappe ist auf mehrere Tabellenblätter angewachsen. Das Blättern durch die einzelnen Reiter am unteren Rand erweist sich mit zunehmender Blattzahl als immer schwieriger. Wer Excel-Dateien (Office 365) im Browser bearbeitet, kennt vielleicht das kleine ☰-Menü, das sich direkt links neben den Blattnahmen befindet. Ein Klick darauf listet die Blätter auf und der nächste Klick führt Sie direkt zum gewünschten Blatt.

Anders beim lokal installierten Excel. In diesem hat die Autorin das praktische Hamburger-Menü nicht entdeckt. Und dennoch gibt es auch hier einen sofortigen Zugriff auf die Blattliste. Unten links neben den Blattnamen finden Sie einen kleinen Bereich mit zwei < >-Winkelsymbolen, die zum Blättern dienen. Benutzen Sie auf diesem einmal die rechte Maustaste. Schon öffnet sich ein Fenster, das alle Ihre Blattnamen auflistet. Ein Doppelklick auf den gewünschten Eintrag führt Sie direkt zum gewählten Blatt.