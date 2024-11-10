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Gaby Salvisberg
10. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Eingabe statt Navigation

Excel: Schrägstrich öffnet immer die Textnavigation

Sie wollen in einer Excel-Zelle einen Text eintippen, der mit einem Slash (Schrägstrich: /) beginnt. Doch statt den Schrägstrich in die Zelle zu schreiben, zeigt Excel im Menüband Buchstaben an.

Wenn Sie in Excel den Schrägstrich (/) drücken, erscheinen oben diese Navigationsbuchstaben

© (Quelle: PCtipp.ch)

Bei diesem Phänomen handelt es sich um eine alternative Navigationsmethode durch die Excel-Funktionen. Sobald Sie einen Slash (/) eintippen, zeigt Excel im Menüband Buchstaben oder sonstige Zeichen an, über die Sie die damit beschrifteten Reiter und Funktionen direkt über Eingabe weiterer Buchstaben aufrufen könnten.

Ein Beispiel: Drücken Sie /, worauf die Buchstaben erscheinen. Wollen Sie eine Funktion aus dem Reiter Start, drücken Sie den dort angezeigten Buchstaben: R. Excel wechselt in den Reiter und markiert gleich weitere Befehle. Wollen Sie etwa die Schriftart ändern, drücken Sie wiederum die Buchstaben, die bei Schriftart stehen, hier ZF. Und so weiter. Wenn Sie die Mausbedienung nicht mögen, lässt sich Excel weitreichend auf diese Weise bedienen.

Die Buchstabennavigation in Excel

 © Quelle: PCtipp.ch

Um in diesen Modus zu gelangen, ist aber die Slash-Taste gar nicht nötig. Sie erreichen dasselbe auch, indem Sie einfach die (linke) Alt-Taste drücken. Dasselbe gilt auch für Word.

Lösung: Wollen Sie verhindern, dass Excel beim Drücken der Slash- bzw. Schrägstrich-Taste in diesen Modus gerät? Öffnen Sie Datei/Optionen und gehen Sie zu Erweitert. Scrollen Sie im rechten Fensterteil ganz herunter. Hier finden Sie im Bereich «Lotus-Kompatibiliät» den Punkt Microsoft-Excel-Menütaste. Löschen Sie dahinter den Slash / aus dem Feld. Darunter deaktivieren Sie auch Alternative Bewegungstasten. Klicken Sie auf OK. Ab sofort wird Excel in der Zelle einfach einen Schrägstrich hinschreiben, wenn Sie einen solchen / eintippen.

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