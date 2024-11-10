Excel: Schrägstrich öffnet immer die Textnavigation

Bei diesem Phänomen handelt es sich um eine alternative Navigationsmethode durch die Excel-Funktionen. Sobald Sie einen Slash (/) eintippen, zeigt Excel im Menüband Buchstaben oder sonstige Zeichen an, über die Sie die damit beschrifteten Reiter und Funktionen direkt über Eingabe weiterer Buchstaben aufrufen könnten.

Ein Beispiel: Drücken Sie /, worauf die Buchstaben erscheinen. Wollen Sie eine Funktion aus dem Reiter Start, drücken Sie den dort angezeigten Buchstaben: R. Excel wechselt in den Reiter und markiert gleich weitere Befehle. Wollen Sie etwa die Schriftart ändern, drücken Sie wiederum die Buchstaben, die bei Schriftart stehen, hier ZF. Und so weiter. Wenn Sie die Mausbedienung nicht mögen, lässt sich Excel weitreichend auf diese Weise bedienen.