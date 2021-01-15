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Gaby Salvisberg
15. Jan 2021
Lesedauer 2 Min.

Office-Tipp

Excel: Mein Scrollbalken ist verschwunden

In einer bestimmten Excel-Tabelle haben Sie unten keinen horizontalen (oder rechts keinen vertikalen) Scrollbalken. Wo ist denn Ihre Bildlaufleiste hingekommen?

Rechts ist der Scrollbalken da; unten fehlt er

© (Quelle: PCtipp.ch)

Es betrifft vielleicht nur eine Datei, aber in dieser nervt es am meisten: Unten haben Sie keine horizontale Bildlaufleiste. Besonders, wenn Sie viele Spalten haben, ist es fast unmöglich, die Tabelle zu bearbeiten. Es kann aber auch am rechten Fensterrand die vertikale Bildlaufleiste betreffen, die in dieser einen Datei fehlt.

Lösung: Vermutlich haben Sie sich einmal bei den Einstellungen verklickt. Öffnen Sie in Excel Datei/Optionen. In der linken Spalte gehts zu Erweitert. Im rechten Teil scrollen Sie um etwas mehr als die Hälfte herunter, bis Sie zum Bereich «Optionen für diese Arbeitsmappe anzeigen» gelangen. Stellen Sie sicher, dass sowohl Horizontale Scrollleiste anzeigen als auch Vertikale Scrollleiste anzeigen aktiviert sind und klicken Sie auf OK.

Hier aktivieren Sie die versehentlich ausgeblendete Bildlaufleiste

 © Quelle: PCtipp.ch

Sofort sind die Leisten wieder da.

Der verschwundene Scrollbalken ist zurückgekehrt

 © Quelle: PCtipp.ch

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