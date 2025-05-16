Excel: Warum sehen meine Tausender-Trennzeichen anders aus?

Sie stellen fest, dass bei Ihrem Kollegen die Tausender-Trennzeichen als gerade Apostrophe erscheinen ('), während Excel diese bei Ihnen als typografische bzw. schräge (’) Apostrophe zeigt.

Lösung: Klicken Sie unter Windows auf Start, tippen Sie Region ein und öffnen Sie das Systemsteuerungselement Region. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen.

Im Feld hinter Symbol für Zifferngruppierung dürfte der Inhalt bei Ihnen und bei Ihrem Kollegen gleich aussehen – zumindest auf den ersten Blick. Denn wenn man sehr genau hinguckt und die Einstellung anhand eines vergrösserten Screenshots vergleicht, sind da durchaus Unterschiede auszumachen.