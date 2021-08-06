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Gaby Salvisberg
6. Aug 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Seiteneinrichtung in andere Blätter/Arbeitsmappen übernehmen

Sie passen über die Seiteneinrichtung Seitenrand, Ausrichtung und Kopf- oder Fusszeile an. Wie bringen Sie die Einstellungen jetzt in die anderen Blätter oder gar Arbeitsmappen? Es klappt fast per Knopfdruck.
Screenshot Seite einrichten und das markierte Steuerelement

Im Tabellenblatt, das die gewünschten Einstellungen schon hat, rufen Sie über das kleine, im Screenshot markierte Steuerelement den Dialog «Seite einrichten» auf

© Quelle: PCtipp.ch

Sie haben eine Excel-Arbeitsmappe, in der Sie für die enthaltene Tabelle die Seite so eingerichtet haben, wie Sie diese haben wollen, zum Beispiel im A4-Querformat, rundherum mit 2,5 Zentimetern Seitenrand und mit genau der Kopf- und Fusszeile, die Sie brauchen.

Jetzt würden Sie gerne auch anderen Arbeitsmappen bzw. Tabellen dieselben Einstellungen verpassen. Und zwar subito! Wir versprechen: Es ist schon fast peinlich simpel.

Lösung: Öffnen Sie beide Arbeitsmappen bzw. Tabellen, nämlich jene, die das gewünschte Format (Ausrichtung, Seitenrand, Kopfzeilen etc.) schon enthält und die andere, der Sie dasselbe überstülpen wollen. Rufen Sie in der Ursprungsmappe via Reiter Seitenlayout das Kontrollelement Seite einrichten auf. Das ist im Menübandbereich «Seite einrichten» das kleine unscheinbare Element in der unteren rechten Ecke.

Im Tabellenblatt, das die gewünschten Einstellungen schon hat, rufen Sie über das kleine, im Screenshot markierte Steuerelement den Dialog «Seite einrichten» auf

 © Quelle: PCtipp.ch

Ist die Dialogbox Seite einrichten erschienen, können Sie diese auch gleich wieder mit OK schliessen (wichtig: nicht mit Abbrechen!). Denn – und das ist der springende Punkt – nur mit OK legen Sie die darin enthaltenen Einstellungen in eine Art Befehls-Zwischenspeicher.

Wechseln Sie zur Arbeitsmappe bzw. Tabelle, die ebenfalls dasselbe Format erhalten soll. Markieren Sie darin alle Tabellenblätter, denen Sie dieselbe Seiteneinrichtung verpassen wollen. Drücken Sie jetzt die Funktionstaste F4 (die steht für: Befehl wiederholen). Fertig!

(Ursprung 16.09.2019, kontrolliert und aktualisiert 06.08.2021)

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