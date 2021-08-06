Excel: Seiteneinrichtung in andere Blätter/Arbeitsmappen übernehmen

Sie haben eine Excel-Arbeitsmappe, in der Sie für die enthaltene Tabelle die Seite so eingerichtet haben, wie Sie diese haben wollen, zum Beispiel im A4-Querformat, rundherum mit 2,5 Zentimetern Seitenrand und mit genau der Kopf- und Fusszeile, die Sie brauchen.

Jetzt würden Sie gerne auch anderen Arbeitsmappen bzw. Tabellen dieselben Einstellungen verpassen. Und zwar subito! Wir versprechen: Es ist schon fast peinlich simpel.

Lösung: Öffnen Sie beide Arbeitsmappen bzw. Tabellen, nämlich jene, die das gewünschte Format (Ausrichtung, Seitenrand, Kopfzeilen etc.) schon enthält und die andere, der Sie dasselbe überstülpen wollen. Rufen Sie in der Ursprungsmappe via Reiter Seitenlayout das Kontrollelement Seite einrichten auf. Das ist im Menübandbereich «Seite einrichten» das kleine unscheinbare Element in der unteren rechten Ecke.