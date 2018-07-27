Excel: Spalten- und Zeilentitel festklemmen

Lösung: Da bieten Ihnen sowohl Excel von Microsoft als auch OpenOffice.org/LibreOffice Calc sogar zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Funktion «Fenster fixieren», mit der anderen können Sie ein Fenster teilen. Sie könnten beides für denselben Zweck benutzen, denn beides bewirkt, dass etwa der obere oder linke Teil Ihrer Tabelle beim Scrollen stehen bleibt, während Sie im unteren oder rechten Teil scrollen – und Sie die Zeilen- und Spaltentitel immer im Blickfeld behalten.

Unterschiede: Beim Fixieren bleiben die betroffenen Spalten- oder Zeilentitel nicht nur um Blickfeld, sondern sind wirklich «fixiert». Im Bereich dieser Zeilen oder Spalten lässt sich nicht mehr scrollen. Beim Fenster teilen ist das anders. Sie können in beiden Fensterteilen scrollen, also sowohl oberhalb/unterhalb der Teilungslinie als auch links/rechts davon. Dadurch können Sie abwechselnd in mehreren Teilen einer Tabelle arbeiten.

Tipp: Wenn es wirklich nur darum geht, die Spaltentitel dauerhaft im Auge zu behalten, greifen Sie eher zum Fixieren.

Variante 1: Fenster fixieren («einfrieren»)

Klicken Sie die erste Zelle an, die noch scrollen soll. Die darüber liegenden Zeilen und die links davon stehenden Spalten sollen stehen bleiben. In unserem Beispiel greifen wir zur Zelle A2. Wechseln Sie in Excel 2016 zum Reiter Ansicht und klicken Sie im Bereich Fenster zu Fenster fixieren/Fenster fixieren. Falls es explizit nur die oberste Zeile oder erste Spalte betreffen soll, finden Sie hier auch direkt Oberste Zeile fixieren bzw. Erste Spalte fixieren.