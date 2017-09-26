Excel: Springe in Spalte mit aktuellem Datum

Im Artikel 80231 gings noch darum, über einen Link im Kopf der Excel-Tabelle direkt in die Zeile mit dem aktuellen Datum zu springen. Nun folgt noch die Lösung für Fälle, in denen die Kalenderdaten in einer Zeile stehen – und man über den Link in die richtige Spalte hüpfen will.

Angenommen, die Zeile mit den Datumsangaben sei die Zeile 3. Setzen Sie den Cursor in jene Zelle, in der Sie den Hyperlink brauchen, zum Beispiel in A2. Nun führt folgende Formel zum Ziel:

=HYPERLINK("#"&ADRESSE(3;VERGLEICH(HEUTE();3:3;0));"zu heute")