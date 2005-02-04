Excel: Standardformatierung ändern

Zwei Dinge sind zu tun:

1. Definieren Sie die Formatvorlage "Standard" entsprechend Ihren Wünschen. Wählen Sie dazu Menü Format/Formatvorlage, wählen Sie die Vorlage "Standard" aus und klicken Sie auf "Ändern". Hier können Sie nun die Ausrichtung "unten" festlegen.

Jetzt haben Sie die Formatvorlage geändert - allerdings nur für die geöffnete Arbeitsmappe.

2. Um die Änderung für alle zukünftigen Dokumente wirksam zu machen, speichern Sie eine leere Datei mit der geänderten Standard-Formatvorlage als Mustervorlage unter dem Namen "Mappe.xlt" in das Verzeichnis "XLSTART" im MS-Office Ordner.