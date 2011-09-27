Excel: Standardschriftformat in Diagrammen

Lösung: Erstellen Sie ein Diagramm mit allen gewünschten Elementen. Formatieren Sie darin die Texte mit Ihrer gewünschten Schriftart. Markieren Sie hierfür das ganze Diagramm (nicht einzelne Teile davon) und stellen Sie im Ribbon Start die gewünsche Schriftart ein.

Gehen Sie unter den Diagrammtools zu Entwurf und verwenden Als Vorlage speichern. Speichern Sie es unter einem passenden Vorlagennamen. Wenn Sie nun ein neues solches Diagramm erstellen wollen, gehen Sie zu Einfügen/Diagramme und wählen beispielsweise unter Säule den Punkt Alle Diagrammtypen.