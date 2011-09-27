27. Sep 2011
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Standardschriftformat in Diagrammen
Problem: Ich habe in Excel 2010 meine Standardschrift (Helvetica Roman 55) definiert. In Tabellen funktioniert das. Wenn ich aber ein Diagramm erstelle, dann wird die Schrift immer auf Calibri 10 gesetzt. Wie kann ich im Diagramm eine andere Standardschrift setzen?
Lösung: Erstellen Sie ein Diagramm mit allen gewünschten Elementen. Formatieren Sie darin die Texte mit Ihrer gewünschten Schriftart. Markieren Sie hierfür das ganze Diagramm (nicht einzelne Teile davon) und stellen Sie im Ribbon Start die gewünsche Schriftart ein.
Gehen Sie unter den Diagrammtools zu Entwurf und verwenden Als Vorlage speichern. Speichern Sie es unter einem passenden Vorlagennamen. Wenn Sie nun ein neues solches Diagramm erstellen wollen, gehen Sie zu Einfügen/Diagramme und wählen beispielsweise unter Säule den Punkt Alle Diagrammtypen.
Ganz oben entdecken Sie Vorlagen. Klicken Sie drauf und wählen Sie Ihre Vorlage aus «Meine Vorlagen» aus. Hier finden Sie auch den Knopf Als Standarddiagrammtyp festlegen. (PCtipp-Forum)
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