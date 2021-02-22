Excel: Alle Sternchen aus der Tabelle entfernen

Der Grund liegt darin, dass das Sternchen in Windows und Office ein Jokerzeichen ist und für «beliebigen Inhalt» oder «beliebiges Objekt» steht. Damit wird beim Suchen nach einem Sternchen wirklich jede gefüllte Zelle als Fundstelle betrachtet. Und laut der Anweisung «Ersetzen durch 'nichts'» wird die Zelle dann geleert. Ein ähnliches Problem haben Sie auch beim Suchen/Ersetzen eines Fragezeichens oder einer Tilde.

Lösung: Aber es gibt einen Trick. Stellen Sie in der Suchen/Ersetzen-Dialogbox dem Sternchen ein Tilde-Zeichen (~) voran, also so: «~*» (ohne die Anführungszeichen). Das tippen Sie auf CH-Tastaturen mit AltGr und der ^-Taste ein (jene direkt links der Backspace-Taste). Mit dem Tildezeichen teilen Sie Excel mit, dass das nachfolgende Zeichen wortwörtlich gemeint ist und nicht als Wildcard bzw. Jokerzeichen interpretiert werden soll. Suchen Sie also nach ~* und ersetzen Sie es durch «nichts» bzw. durch ein leeres «Ersetzen durch»-Feld, dann verschwinden die missliebigen Sternchen.