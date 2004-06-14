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PCtipp Redaktion
14. Jun 2004
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Suchergebnis gelb markieren

Wenn ich in einer Exceltabelle auf «Beabeiten» gehe und im Suchbegriff eine Zahl oder ein Wort eintippe, finde ich problemlos das Gesuchte. Ich möchte das Gefundene zwecks besserer Erkennung mit einer Farbe hervorheben. Ist das möglich ?
© Quelle: PCtipp.ch

Es ist ziemlich viel möglich. Hierzu benötigen Sie allerdings VBA um eine eigene kleine Suchmaschine zu bauen. Mit ALT+F11 können Sie in den VBA-Editor wechseln. Fügen Sie auf der linken Seite im Projektexplorer ein Modul ein.

© Quelle: PCtipp.ch

Mit einem Doppelklick auf das Module erscheint auf der rechten Seite das Codefenster. Dort schreiben Sie das Makro hinein. In diesem Beispiel werden alle anderen Farbhinterlegungen beim Start des Makros gelöscht! Sie finden das Makro am Ende zum Kopieren.

© Quelle: PCtipp.ch

Sie können nun diesem Makro über EXTRAS/MAKRO/MAKROS und dort unter OPTIONEN eine beliebige Tastenkombination vergeben. Oder Sie binden es an eine Schaltfläche. Nach Aufruf des Makros werden alle Markierungen entfernt.

© Quelle: PCtipp.ch

Wird eine Zelle gefunden, werden sie gefragt, ob Sie weiter suchen möchten, oder ob dies der gesuchte Begriff ist.

© Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf Nein, wird die gefundene Zelle eingefärbt.

© Quelle: PCtipp.ch

------------------------------------------

MAKRO ZUM KOPIEREN:

------------------------------------------

Sub Suchen()

Dim Eingabe As String

Dim Feld As Range

Dim Gefunden As Boolean

Dim Antwort As Long

'Alle Farbe in Spalte A entfernen

Columns(&quot;A:IV&quot;).Select

Selection.Interior.ColorIndex = xlNone

[a1].Select

Eingabe = InputBox(&quot;Suchbegriff?&quot;)

If Eingabe &lt;&gt; &quot;&quot; Then

For Each Feld In ActiveSheet.UsedRange

If InStr(UCase(CStr(Feld.Value)), UCase(Eingabe)) &gt; 0 Then

Gefunden = True

Feld.Select

Antwort = MsgBox(&quot;Weitersuchen?&quot;, vbQuestion + vbYesNo)

If Antwort = vbNo Then

Exit For

End If

End If

Next Feld

If Gefunden = False Then

MsgBox &quot;'&quot; & Eingabe & &quot;' nicht gefunden!&quot;, vbInformation

End If

End If

'Gefundene Zelle gelb markieren

With Selection.Interior

.ColorIndex = 6

.Pattern = xlSolid

End With

End Sub

------------------------------------------

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