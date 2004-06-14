Tipps & Tricks
Excel: Suchergebnis gelb markieren
Es ist ziemlich viel möglich. Hierzu benötigen Sie allerdings VBA um eine eigene kleine Suchmaschine zu bauen. Mit ALT+F11 können Sie in den VBA-Editor wechseln. Fügen Sie auf der linken Seite im Projektexplorer ein Modul ein.
Mit einem Doppelklick auf das Module erscheint auf der rechten Seite das Codefenster. Dort schreiben Sie das Makro hinein. In diesem Beispiel werden alle anderen Farbhinterlegungen beim Start des Makros gelöscht! Sie finden das Makro am Ende zum Kopieren.
Sie können nun diesem Makro über EXTRAS/MAKRO/MAKROS und dort unter OPTIONEN eine beliebige Tastenkombination vergeben. Oder Sie binden es an eine Schaltfläche. Nach Aufruf des Makros werden alle Markierungen entfernt.
Wird eine Zelle gefunden, werden sie gefragt, ob Sie weiter suchen möchten, oder ob dies der gesuchte Begriff ist.
Klicken Sie auf Nein, wird die gefundene Zelle eingefärbt.
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MAKRO ZUM KOPIEREN:
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Sub Suchen()
Dim Eingabe As String
Dim Feld As Range
Dim Gefunden As Boolean
Dim Antwort As Long
'Alle Farbe in Spalte A entfernen
Columns("A:IV").Select
Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
[a1].Select
Eingabe = InputBox("Suchbegriff?")
If Eingabe <> "" Then
For Each Feld In ActiveSheet.UsedRange
If InStr(UCase(CStr(Feld.Value)), UCase(Eingabe)) > 0 Then
Gefunden = True
Feld.Select
Antwort = MsgBox("Weitersuchen?", vbQuestion + vbYesNo)
If Antwort = vbNo Then
Exit For
End If
End If
Next Feld
If Gefunden = False Then
MsgBox "'" & Eingabe & "' nicht gefunden!", vbInformation
End If
End If
'Gefundene Zelle gelb markieren
With Selection.Interior
.ColorIndex = 6
.Pattern = xlSolid
End With
End Sub
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