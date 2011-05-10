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Gaby Salvisberg
10. Mai 2011
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Summe aus den 4 grössten Zahlen

Problem: In Excel habe ich eine Liste mit allen Schiessresultaten aller Schützen unseres Vereins. Jeder Schütze geht an div. auswärtige Schützenfeste. Da aber nicht alle Schützen an allen 10 auswärtigen Festen teilnehmen, werden von jedem nur die 4 besten Resultate in der Jahresmeisterschaft berechnet. Ich brauche also eine Formel, mit der ich die 4 höchsten erzielten Resultate ermitteln und zusammenzählen kann.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das sollte relativ einfach mit der Funktion KGRÖSSTE() realisierbar sein. Schauen Sie sich diese Funktion am besten einmal in der Excel-Hilfe genauer an.

Im vorliegenden Beispiel nehmen wir an, die Resultate pro Veranstaltung stehen in den Spalten C bis L. Pro Zeile folgt ein neuer Schütze, wegen der Überschriften beginnend bei Zeile 3. Verwenden Sie hierfür in der obersten Zelle diese Formel:

=KGRÖSSTE(C3:L3;1)+KGRÖSSTE(C3:L3;2)+KGRÖSSTE(C3:L3;3)+KGRÖSSTE(C3:L3;4)

Die können Sie danach einfach nach unten ziehen, um sie in die restlichen Zellen zu übernehmen. Wie bei den meisten Funktionen klappt dasselbe auch in der Calc-Anwendung von LibreOffice und OpenOffice.org. (PCtipp-Forum)

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