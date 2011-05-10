Excel: Summe aus den 4 grössten Zahlen

Lösung: Das sollte relativ einfach mit der Funktion KGRÖSSTE() realisierbar sein. Schauen Sie sich diese Funktion am besten einmal in der Excel-Hilfe genauer an.

Im vorliegenden Beispiel nehmen wir an, die Resultate pro Veranstaltung stehen in den Spalten C bis L. Pro Zeile folgt ein neuer Schütze, wegen der Überschriften beginnend bei Zeile 3. Verwenden Sie hierfür in der obersten Zelle diese Formel:

=KGRÖSSTE(C3:L3;1)+KGRÖSSTE(C3:L3;2)+KGRÖSSTE(C3:L3;3)+KGRÖSSTE(C3:L3;4)

Die können Sie danach einfach nach unten ziehen, um sie in die restlichen Zellen zu übernehmen. Wie bei den meisten Funktionen klappt dasselbe auch in der Calc-Anwendung von LibreOffice und OpenOffice.org. (PCtipp-Forum)