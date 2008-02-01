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Gaby Salvisberg
1. Feb 2008
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Tabelle inkl. Formaten kopieren

Problem: Wie kann ich eine Tabelle mit allen Formatierungen von Excel in Excel kopieren? Wenn ich das nämlich via «Kopieren/Einfügen» mache, dann verliere ich die komplette Formatierung der Tabelle. Was mache ich falsch?

Wählen Sie die Datei, aus der die Tabelle kopiert werden soll

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Öffnen Sie in Excel beide Dateien. Wählen Sie im Menü Fenster jene, aus welcher die Tabelle kopiert werden soll.

Wählen Sie die Datei, aus der die Tabelle kopiert werden soll

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie unten mit der rechten Maustaste auf den Reiter des Arbeitblattes, das Sie kopieren wollen. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Verschieben/Kopieren. Jetzt öffnet sich ein kleines Dialogfenster.

Darin wählen Sie im «Zur Mappe»-Ausklappmenü die Excel-Mappe aus, zu der Sie das kopierte Arbeitsblatt hinzufügen wollen. Nun bestimmen Sie noch, an welcher Position die Tabelle dort erscheinen soll (z.B. «ans Ende stellen») und setzen das Häkchen bei «Kopie erstellen». Nach dem Klick auf OK wird die Tabelle kopiert (oder gegebenenfalls verschoben). Falls in der Zieldatei schon eine gleichnamige Tabelle vorkommt (z.B. «Tabelle1») wird dem Namen der hinzugefügten Tabelle automatisch ein «(1)» angehängt. (PCtipp-Forum)

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