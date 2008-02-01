Excel: Tabelle inkl. Formaten kopieren

Klicken Sie unten mit der rechten Maustaste auf den Reiter des Arbeitblattes, das Sie kopieren wollen. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Verschieben/Kopieren. Jetzt öffnet sich ein kleines Dialogfenster.

Darin wählen Sie im «Zur Mappe»-Ausklappmenü die Excel-Mappe aus, zu der Sie das kopierte Arbeitsblatt hinzufügen wollen. Nun bestimmen Sie noch, an welcher Position die Tabelle dort erscheinen soll (z.B. «ans Ende stellen») und setzen das Häkchen bei «Kopie erstellen». Nach dem Klick auf OK wird die Tabelle kopiert (oder gegebenenfalls verschoben). Falls in der Zieldatei schon eine gleichnamige Tabelle vorkommt (z.B. «Tabelle1») wird dem Namen der hinzugefügten Tabelle automatisch ein «(1)» angehängt. (PCtipp-Forum)