Excel: Tabelle leeren ohne Formeln zu löschen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Inhalte und aktivieren Sie Konstanten. Lassen Sie bei «Formeln» nur die Option Zahlen aktiviert – wie im folgenden Screenshot – und klicken Sie auf OK.

Jetzt sind nur noch die Zahlen markiert, was Sie in Ihrer Datei anhand der grauen Markierung erkennen. Die können Sie nun per Delete löschen, wobei die Texte und Formeln stehenbleiben.

Wichtig: Texte und Formeln bleiben damit zwar drin, aber es verschwinden auf diesem Weg sämtliche Werte, die direkt als Zahlen eingetippt waren und nicht aus einer Berechnung stammen. Falls Sie also beispielsweise in einer Zelle bloss das Jahr (die Zahl 2019) eingetippt haben, dürfte diese dem Markier- und Löschvorgang ebenfalls zum Opfer fallen. Das ist nicht schlimm, da Sie diese schnell wieder eingetippt haben, aber Sie müssen einfach daran denken.