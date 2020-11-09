Excel: Tabelle um 90° drehen, Zeilen zu Spalten machen

Lösung: Das Zauberwort für die gesuchte Funktion heisst «Transponieren». Und das funktioniert folgendermassen – übrigens in LibreOffice Calc fast genauso wie in Excel. Wir zeigen es am Beispiel von Excel aus Office/Microsoft 365:

Erzeugen Sie ein leeres Tabellenblatt. Wechseln Sie zum misslungenen bzw. zum «umzukrempelnden» Tabellenblatt zurück und markieren Sie den ganzen Zellbereich, der Überschriften, Formeln oder Daten enthält. Drücken Sie Ctrl+C zum Kopieren der markierten Inhalte (DE-Tastaturen: Strg+C).

Wechseln Sie zum neuen, leeren Blatt und klicken Sie die erste Zelle (A1) einmal an. In alten Excel-Versionen war es noch Bearbeiten/Inhalte einfügen, in neueren klicken Sie schlicht mit der rechten Maustaste auf die Zelle A1 und wählen den Befehl Inhalte einfügen/Inhalte einfügen aus dem Kontextmenü.

Im neuen Fenster lassen Sie alle Optionen wie sie sind, aktivieren aber zusätzlich noch die Option «Transponieren».