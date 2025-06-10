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Gaby Salvisberg
10. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Wo bin ich denn gelandet?

Excel: Tabulator-Sprung ins Unbekannte

Sie drücken in Excel die Tab-Taste und rechnen damit, dass die Markierung in die nächste Spalte hüpft. Doch Excel bringt Sie in eine weit entfernte Spalte.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Normalerweise bringt Sie in Excel der Drücker auf die Tab-Taste genau eine Spalte weiter. Doch nun hüpft die Markierung nicht bloss eine Spalte weiter, sondern bringt Sie in eine weit entfernte Galaxie – oder zumindest in eine weit entfernte Spalte, etwa Spalte N oder S.

Lösung: Vermutlich sind bei Ihnen die alternativen Lotus-Bewegungstasten aktiv. Die wären dafür gedacht, die Navigation in einem Excel-Tabellenblatt für ehemalige Lotus-User zu erleichtern. Dort blättert die Tab-Taste eben gleich seitenweise. Das bekommen Sie aber schnell geregelt: Öffnen Sie Datei/Optionen/Erweitert. Scrollen Sie ganz herunter und deaktivieren Sie unter Lotus-Kompatibilität den Punkt Alternative Bewegungstasten. Klicken Sie auf OK, hat der Spuk ein Ende. (PCtipp-Forum)

Unter Lotus-Kompatibilität in den erweiterten Excel-Optionen deaktivieren Sie «Alternative Bewegungstasten»

 © Quelle: PCtipp.ch

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