Excel: Text-Monatsnamen in Datum umwandeln

Excel rechnet recht gut mit Kalenderdaten, sofern es überhaupt weiss, dass es mit einem Datum zu tun hat. Wenn Sie ihm einfach einen Monatsnamen wie «Januar» oder «Februar» verfüttern, weiss es damit noch nichts anzufangen. Sie können Excel aber mit der Nase darauf stossen, dass der Monat gemeint ist.

In unserem Beispielblatt sind die Zellen A4 bis A34 von 1 bis 31 nummeriert. In der Zelle C1 steht der Begriff «Januar» und wir wissen, dass wir das Jahr 2018 haben. Jedes für sich ist noch kein vollwertiges Datum. Sie wollen aber dennoch eine Spalte mit einem richtigen Datum einfügen, denn Sie brauchen das für weitere Berechnungen (schon allein für die bedingte Formatierung der Wochenenden).

Man könnte auf die Idee kommen, die Elemente Tag, Monat und Jahr aus A1, B1 und C1 zu verketten; allenfalls sogar mit einem Punkte und Leerzeichen an den passenden Stellen: «=B1&". "&A1&" "&C1». So sähe es zwar jetzt perfekt aus wie ein Datum, aber es ist noch keins.