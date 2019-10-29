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Gaby Salvisberg
29. Okt 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Text während Makro-Ausführung anzeigen

Während Ihr umfangreiches Makro läuft, soll es einen kurzen Text anzeigen. Es geht – wenn auch nicht per Message-Box.

Mit Zeilen wie den beiden hier markierten können Sie während dem Abspielen eines Makros einen Text in die Statusleiste bringen und ihn am Ende wieder entfernen

© Quelle: PCtipp.ch

Sie haben ein umfangreiches Word- oder Excel-Makro aufgezeichnet, welches jeweils ein Weilchen braucht, bis es seine Arbeit beendet hat. Nun würden Sie während der Ausführung gerne so etwas wie «Bitte warten, Makro läuft» anzeigen. Am liebsten hätten Sie das in einer Messagebox gehabt. Aber das Problem hierbei ist: Sobald das Makro die Messagebox anzeigt, wird es pausiert, bis Sie in der Box auf OK klicken. Das Makro soll aber weiterlaufen.

Es gibt eine simple Alternative, nämlich ein Text für die Statuszeile. Fügen Sie als erste Anweisung im Makro diese Zeile ein, wobei Sie den Text «PCtipp-Makro läuft» durch etwas Anderes ersetzen können:

Application.StatusBar = "PCtipp-Makro läuft"

Wenn Sie wollen, können Sie in der Mitte oder gegen Ende des Makros den Text ersetzen:

Application.StatusBar = "Noch ein Momentchen..."

Im folgenden Screenshot sind für den Tipp nur die beiden blau markierten Zeilen relevant (der restliche Code ist bloss ein Beispielmakro).

Mit Zeilen wie den beiden hier markierten können Sie während dem Abspielen eines Makros einen Text in die Statusleiste bringen und ihn am Ende wieder entfernen

 © Quelle: PCtipp.ch

Als letzte Anweisung im Makro – also unmittelbar vor dem «End Sub» leeren Sie die Statuszeile wieder – mit dieser Zeile, besonders, falls es sich um ein Excel-Makro handelt:

Application.StatusBar = ""

Der Grund: Wenn es Excel betrifft, wird der zuletzt via «Application.StatusBar» in die Statusleiste geschriebene Text dort lange Zeit stehen bleiben, auch wenn das Makro seine Tätigkeit längst eingestellt hat. In Word setzt sich die Statuszeile nach Ende des Makros erfahrungsgemäss nach ein paar Sekunden automatisch zurück. (PCtipp-Forum)

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