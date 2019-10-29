Excel: Text während Makro-Ausführung anzeigen

Sie haben ein umfangreiches Word- oder Excel-Makro aufgezeichnet, welches jeweils ein Weilchen braucht, bis es seine Arbeit beendet hat. Nun würden Sie während der Ausführung gerne so etwas wie «Bitte warten, Makro läuft» anzeigen. Am liebsten hätten Sie das in einer Messagebox gehabt. Aber das Problem hierbei ist: Sobald das Makro die Messagebox anzeigt, wird es pausiert, bis Sie in der Box auf OK klicken. Das Makro soll aber weiterlaufen.

Es gibt eine simple Alternative, nämlich ein Text für die Statuszeile. Fügen Sie als erste Anweisung im Makro diese Zeile ein, wobei Sie den Text «PCtipp-Makro läuft» durch etwas Anderes ersetzen können:

Application.StatusBar = "PCtipp-Makro läuft"

Wenn Sie wollen, können Sie in der Mitte oder gegen Ende des Makros den Text ersetzen:

Application.StatusBar = "Noch ein Momentchen..."

Im folgenden Screenshot sind für den Tipp nur die beiden blau markierten Zeilen relevant (der restliche Code ist bloss ein Beispielmakro).