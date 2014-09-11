Excel-Trick: Windows-Ordner für jeden Kalendertag erstellen

Lösung: Die 365 Ordner müssen Sie keinesfalls einzeln erzeugen. Es gibt ein Programm, das Sie höchstwahrscheinlich an Bord haben, das Ihnen dabei hilft. Excel hat ein paar Tricks auf Lager, mit denen Sie sehr vieles vereinfachen können. Es kann für Sie nicht nur die Ordnernamen erzeugen, sondern sogar die Befehle zum Erstellen derselben. Die können Sie dann in ein kleines Batchfile übernehmen, das die Ordner dann für Sie erstellt.

Schritt für Schritt

Wir haben in Excel die Spaltentitel «Datum» und «Befehl». In A2 setzen Sie den 1.1.2014 und füllen die ganze Datumsspalte durch Herunterziehen bzw. AutoAusfüllen bis zum 31.12.2014 aus. Der trickreiche Teil folgt jetzt: Batchfiles sind nichts anderes als Textdateien, in denen untereinander Befehle stehen, wie man sie auch im Konsolenfenster (Kommandozeile, «DOS-Fenster») eingeben könnte.

Der Befehl zum Erzeugen des ersten Ordners würde lauten:

md Beispiel-2014-01-01

Hierbei ist «md» der Konsolenbefehl für «make directory», also zum Erzeugen eines Ordners. Jetzt müssen Sie bloss eine Excel-Funktion finden, welche die benötigten Teile zusammensetzt: den Befehl «md», ein Leerzeichen, das Wort «Beispiel», sowie Jahr, Monat und Tag aus A2 und dazwischen natürlich die gewünschten Bindestriche.

Greifen Sie in B2 zur VERKETTEN-Funktion in einer Formel wie dieser:

=VERKETTEN("md "&"Beispiel-"&TEXT(A2;"JJJJ")&"-"&TEXT(A2;"MM")&"-"&TEXT(A2;"TT"))