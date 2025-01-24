Excel: Umwandeln in Kalenderdatum verhindern – und zurückumwandeln

Wenn Sie den obigen Tipp verwenden, stellen Sie eines fest: Beim Erfassen neuer Einträge in dieser als Text formatierten Spalte hält sich Excel an Ihre Anweisung. Es steht fortan weiterhin brav 7/23 in der Zelle, wenn Sie jetzt 7/23 eintippen. Aber die bestehenden Werte werden nicht zurückverwandelt. So steht anstelle von 7/23 jetzt 45108 drin. Bei dieser Zahl handelt es sich um die fortlaufende Datumszahl, die Excel für Kalenderdaten verwendet.

Lösung: Soll aus den Datumszahlen wie 45108, 45139 usw. nachträglich ein Textinhalt wie 7/23, 8/23 werden? Am besten gehen Sie so vor: Fügen Sie vorübergehend eine neue Spalte ein, die Sie als Hilfsspalte benutzen. Angenommen, die erste Datumszahl steht in A9, die Hilfsspalte ist Spalte B. Geben Sie in B9 die Formel =TEXT(A9;"M/JJ") ein und ziehen Sie diese in die restlichen Zeilen in dieser Spalte herunter. Schon stimmt zumindest die Darstellung wieder.

Tipp: Die Angabe "M/JJ" können Sie je nach Wunsch an ein anderes Datumsformat anpassen. Soll der Monat stets zweistellig sein, ist es "MM/JJ". Soll es stattdessen etwas wie 2023-07-01 sein, greifen Sie zu "JJJJ-MM-TT".