Excel: Unterschiedlich lange Textteile auslesen

Lösung: Richtig, im Kummerkasten unter Webcode 29520 gehts darum, eine ganz bestimmte Anzahl Zeichen ab einer bestimmten Position aus einer Zelle auszulesen und in eine neue Spalte zu schreiben.

In Ihrem Beispiel müssen Sie in der Zelle etwas SUCHEN bzw. FINDEN lassen, das alle Zellinhalte gemeinsam haben und worauf Sie sich in der Formel beziehen können. Da würde sich das grosse L anbieten. Die Formel hierfür lautet:

=TEIL($A2;FINDEN("L";$A2;1)+2;LÄNGE($A2))

Der Text wäre in der Spalte A, die Formel für den extrahierten Teil in der Spalte B:

Kopieren Sie die Formel einfach in die restlichen Zellen der Spalte B. Siehe zu diesem Thema auch die Artikel in der Excel-Hilfe Infos zu den Funktionen TEIL, FINDEN, SUCHEN, LÄNGE und eventuell noch RECHTS. Die Funktion FINDEN unterscheidet zwischen Gross-/Kleinschreibung, die Funktion SUCHEN unterscheidet hierbei nicht. Die Formel funktioniert genau so übrigens auch in OpenOffice.org/LibreOffice Calc. (PCtipp-Forum)