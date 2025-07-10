Excel: US-Datum mit Schrägstrich ins europäische Format umwandeln

Sie haben eine Excel-Datei bekommen, die eine Spalte mit Kalenderdaten mit Schrägstrichen im US-Format zeigt. Anstelle von beispielsweise eines Geburtsdatums wie dem 13.11.1941 steht 11/13/1941. Das wollen Sie nun mit möglichst wenig Aufwand in das hier übliche Datumsformat umwandeln.

Erst prüfen: Liegts nur am Zellformat?

Kalenderdaten stehen in Excel normalerweise als fortlaufende Zahl, hochgezählt ab dem 1. Januar 1900 – das ist bei Excel-Kalenderdaten der Tag 1. So entspricht etwa die Zahl 1000 dem 26.9.1902 oder die Zahl 15'293 dem 13.11.1941. Solche Zahlen werden erst durch die Zellformatierung zu einem Datum. Vielleicht stehen die Daten in Ihrer Tabelle bereits so drin und werden bloss aufgrund der Zellformatierung im US-Format dargestellt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Datumseinträge und öffnen Sie Zellen formatieren. Ist hier etwa das Datumsformat oder benutzerdefinierte Format MM/TT/JJJJ gewählt? Dann sind Sie fast am Ziel: Markieren Sie diesmal die ganze Spalte, wählen Sie via rechte Maustaste Zellen formatieren und greifen Sie via Datum zum gewünschten Format. Dann sind Sie schon fertig.

Sollte hingegen als Format Text oder Standard festgelegt sein, müssen Sie die Zellinhalte umwandeln.