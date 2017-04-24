Excel: Vor jedem neuen Namen leere Zeilen einfügen

Einer der Forumsbenutzer hat für diesen Zweck ein Makro spendiert.

Wichtig: Erstellen Sie vor dem Ausprobieren von Makros immer eine Sicherheitskopie der Datei.

Öffnen Sie in Excel mit Alt+F11 den VisualBasic-Editor. Doppelklicken Sie in der linken Spalte auf den Namen der Tabelle, in der die Daten stehen. Fügen Sie folgendes Makro ein:

Sub LeereZeileEinfuegen()

Dim Zeile As Long

With Tabelle1

Zeile = 2

While Zeile <= .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

If .Cells(Zeile, 1).Value <> .Cells(Zeile + 1, 1).Value Then

.Rows(Zeile + 1 & ":" & Zeile + 3).Insert Shift:=xlDown

Zeile = Zeile + 3

End If

Zeile = Zeile + 1

Wend

End With

End Sub