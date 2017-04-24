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Gaby Salvisberg
24. Apr 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Vor jedem neuen Namen leere Zeilen einfügen

Sobald in Ihrer Liste in Spalte A ein neuer Name kommt, sollen oberhalb davon drei Leerzeilen rein. Hier gehts zum Beispiel mit dem Makro.

Die Ausgangslage mit den Namen in Spalte A

© Quelle: PCtipp.ch

In Spalte A haben Sie eindeutige Namen, manchmal mehrmals denselben hintereinander. Wenn die Zelle hinter dem Namen (also in Spalte B) leer ist, dann handelt es sich um einen neuen Namen. Darum sollen oberhalb dieser Zeile drei Leerzeilen rein.

Die Ausgangslage sieht zum Beispiel so aus:

Die Ausgangslage mit den Namen in Spalte A

 © Quelle: PCtipp.ch

Einer der Forumsbenutzer hat für diesen Zweck ein Makro spendiert.

Wichtig: Erstellen Sie vor dem Ausprobieren von Makros immer eine Sicherheitskopie der Datei.

Öffnen Sie in Excel mit Alt+F11 den VisualBasic-Editor. Doppelklicken Sie in der linken Spalte auf den Namen der Tabelle, in der die Daten stehen. Fügen Sie folgendes Makro ein:

Sub LeereZeileEinfuegen()

Dim Zeile As Long

With Tabelle1

Zeile = 2

While Zeile <= .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

If .Cells(Zeile, 1).Value <> .Cells(Zeile + 1, 1).Value Then

.Rows(Zeile + 1 & ":" & Zeile + 3).Insert Shift:=xlDown

Zeile = Zeile + 3

End If

Zeile = Zeile + 1

Wend

End With

End Sub

Das Makro im VisualBasic Editor

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf Datei/Schliessen und zurück zu Excel. Speichern Sie die Datei nun unter dem Dateityp *.xlsm, was für «Excel mit Makros» steht. Drücken Sie Alt+F8 zum Öffnen der Makros. Klicken Sie das Makro «LeereZeileEinfügen» an und benutzen Sie die Schaltfläche Ausführen. Nun wird das Makro ausgeführt.

Die Leerzeilen sind eingefügt

 © Quelle: PCtipp.ch

Und schon sind die gewünschten leeren Zeilen an den passenden Stellen platziert. (PCtipp-Forum)

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