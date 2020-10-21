Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
21. Okt 2020
Lesedauer 3 Min.

Office im Browser

Excel: Vorsicht mit Tastenkombinationen im Online-Excel

Im lokal installierten Excel fügen Sie z.B. mit Ctrl+Pluszeichen eine Zeile ein. Seien Sie mit solchen Tastenkombinationen in der Browser-Version von Excel vorsichtig.

Wichtige Rückfrage im lokal installierten Excel

© (Quelle: PCtipp.ch)

Die Tastenkombination Ctrl+Pluszeichen (Strg+Pluszeichen) kennen alte Excel-Füchsinnen und -Füchse im Schlaf. Damit fügen Sie in Excel eine Zeile ein. Falls Sie dies im lokal installierten Excel tun, ohne zuvor eine ganze Zeile markiert zu haben, erscheint eine Dialogbox. Diese fragt, ob Sie eine ganze Zeile einfügen wollen oder ob es die anderen Zellen nach unten oder nach rechts verschieben soll. Mit dieser wichtigen Frage stellt Excel sicher, dass in Ihrer Tabelle kein Chaos ausbricht.

Office-365-Nutzende können Excel auch im Browser verwenden. Dies ist praktisch, wenn Sie einmal kein lokal installiertes Excel haben oder wenn Sie im Home Office eine Excel-Tabelle gemeinsam mit Kollegen bearbeiten. Doch in diesem Browser-Excel ist das mit den Tastenkombinationen eine heikle Sache. Drücken Sie nämlich hier Ctrl+Pluszeichen, rutscht der Inhalt in der aktuellen Spalte ohne Rückfrage um eine Zelle herunter. Vielleicht wollten Sie aber eine ganze Zeile einfügen; eine Dialogbox wie im lokal installierten Excel erscheint nicht.

Wir empfehlen, im Online-Excel die Menübänder oder rechte Maustaste zu benutzen, wenn Sie Zeilen oder Spalten einfügen wollen. Damit können Sie Excel ganz genau mitteilen, was Sie wollen.

Im Online-Excel empfehlen wir die Nutzung der Menüs bzw.  Kontextmenüs

 © Quelle: PCtipp.ch

Bei erster Nutzung einer klassischen Excel-Tastenkombination im Browser-Excel erscheint ausserdem ein Info-Popup. Dieses sollten Sie genau anschauen.

Das Online-Excel informiert über möglicherweise doppelt belegte Tastenkombinationen

 © Quelle: PCtipp.ch

Das Problem ist nämlich dies: Sowohl Ihr Webbrowser als auch das darin geladene Online-Excel unterstützen Tastenkombinationen. Einige davon überschneiden sich und bewirken unterschiedliche Dinge. Der in unserem Beispiel genannte Shortcut Ctrl+Pluszeichen bewirkt im Browser ein Hereinzoomen und in Excel das Hinzufügen einer einzelnen Zelle. Was von beidem soll jetzt geschehen, wenn Sie Ctrl+Pluszeichen drücken? Schlimmer noch bei Ctrl+Minuszeichen. Interpretiert es der Browser, wird bloss etwas herausgezoomt. Interpretiert hingegen das Online-Excel diesen Shortcut, werden Inhalte gelöscht.

Deaktivieren Sie die Option «Browser-Tastenkombinationen überschreiben»

 © Quelle: PCtipp.ch

Wir empfehlen daher, die sich überschneidenden Tastenkombinationen zu deaktivieren. Gehen Sie im Browser-Excel zu Hilfe/Tastenkombinationen. Im Ausklappmenü lassen sich z.B. Alle Tastenkombinationen anzeigen. Mit Überschreibungen anzeigen können Sie sehen, welche Shortcuts des Browsers von Excel umgebogen würden. Deaktivieren Sie unten die Option Browser-Tastenkombinationen überschreiben und klicken Sie auf Schliessen. Damit wird der Browser auch in der darin geöffneten Excel-Tabelle ein Ctrl+Pluszeichen oder Ctrl+Minuszeichen wieder als Hinein- oder Herauszoomen interpretieren.

Kommentare

Excel Browser Microsoft Office Office Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare