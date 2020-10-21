Excel: Vorsicht mit Tastenkombinationen im Online-Excel

Die Tastenkombination Ctrl+Pluszeichen (Strg+Pluszeichen) kennen alte Excel-Füchsinnen und -Füchse im Schlaf. Damit fügen Sie in Excel eine Zeile ein. Falls Sie dies im lokal installierten Excel tun, ohne zuvor eine ganze Zeile markiert zu haben, erscheint eine Dialogbox. Diese fragt, ob Sie eine ganze Zeile einfügen wollen oder ob es die anderen Zellen nach unten oder nach rechts verschieben soll. Mit dieser wichtigen Frage stellt Excel sicher, dass in Ihrer Tabelle kein Chaos ausbricht.

Office-365-Nutzende können Excel auch im Browser verwenden. Dies ist praktisch, wenn Sie einmal kein lokal installiertes Excel haben oder wenn Sie im Home Office eine Excel-Tabelle gemeinsam mit Kollegen bearbeiten. Doch in diesem Browser-Excel ist das mit den Tastenkombinationen eine heikle Sache. Drücken Sie nämlich hier Ctrl+Pluszeichen, rutscht der Inhalt in der aktuellen Spalte ohne Rückfrage um eine Zelle herunter. Vielleicht wollten Sie aber eine ganze Zeile einfügen; eine Dialogbox wie im lokal installierten Excel erscheint nicht.

Wir empfehlen, im Online-Excel die Menübänder oder rechte Maustaste zu benutzen, wenn Sie Zeilen oder Spalten einfügen wollen. Damit können Sie Excel ganz genau mitteilen, was Sie wollen.