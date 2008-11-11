Excel: Währung in Zelle linksbündig anzeigen

Nach dem Klick auf OK erhalten Sie die gewünschte Darstellung:

Der Trick dabei: Das Zeichen nach dem Stern (z.B. das Leerzeichen) wird so lange wiederholt, bis die Zahl anfängt. Wenn Sie also anstelle des Leerzeichens einen Unterstrich (_) oder einen Punkt (.) eingeben, wird der Zwischenraum mit __ oder .... gefüllt - oder eben mit jedem beliebigen anderen Zeichen.

Geht nicht in OOo: Wir haben geprüft, ob diese Formatierung auch in OpenOffice.org Calc erhältlich ist. Dort gehts leider nicht, ist aber auf der Wunschliste der Anwender. Man geht davon aus, dass das in eine der nächsten OOo-Versionen einfliessen wird. (PCtipp-Forum)