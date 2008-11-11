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Gaby Salvisberg
11. Nov 2008
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Währung in Zelle linksbündig anzeigen

Problem: In einer Excel-Tabelle habe ich für eine Spalte das Zellenformat Währung (SFr.) festgelegt. Nun möchte ich aber den Betrag jeweils in der Zelle rechtsbündig dargestellt haben, den Währungscode aber linksbündig, am Anfang der Zelle. Wie stelle ich das an?

Benutzerdefiniertes Währungsformat

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Ein solches Format gibt es tatsächlich. Markieren Sie die gewünschte Spalte. Legen Sie z.B. unter Format/Zellen zuerst «Währung» mit den gewünschten Einstellungen fest. Noch steht das Währungskürzel (SFr. oder CHF) in der Zelle direkt vor der Zahl.

Öffnen Sie nun nochmals Format/Zellen. Im Register Zahlen wählen Sie Benutzerdefiniert. Das zuvor eingestellte Währungsformat ist vorgewählt, lässt sich aber jetzt anpassen. Fügen Sie direkt nach «SFr.» ein Sternchen (*) ein, gefolgt von einem Leerzeichen, also im Format SFr.* #'##0.00, siehe auch den folgenden Screenshot:

Benutzerdefiniertes Währungsformat

 © Quelle: PCtipp.ch

Nach dem Klick auf OK erhalten Sie die gewünschte Darstellung:

Der Trick dabei: Das Zeichen nach dem Stern (z.B. das Leerzeichen) wird so lange wiederholt, bis die Zahl anfängt. Wenn Sie also anstelle des Leerzeichens einen Unterstrich (_) oder einen Punkt (.) eingeben, wird der Zwischenraum mit __ oder .... gefüllt - oder eben mit jedem beliebigen anderen Zeichen.

Geht nicht in OOo: Wir haben geprüft, ob diese Formatierung auch in OpenOffice.org Calc erhältlich ist. Dort gehts leider nicht, ist aber auf der Wunschliste der Anwender. Man geht davon aus, dass das in eine der nächsten OOo-Versionen einfliessen wird. (PCtipp-Forum)

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