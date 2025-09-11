Excel: #WERT-Fehler bei simpler Addition mit leeren Zellen

Welches Zeichen ist es denn? Falls es ein Leerzeichen ist, können Sie es normalerweise mittels Suchen/Ersetzen löschen, indem Sie in dieser Spalte nach dem Leerzeichen suchen und durch «nichts» ersetzen. Oder Sie könnten mit einem anderen Tipp herauszufinden versuchen, um welches Zeichen es sich handelt: «Welches Zeichen ist das?».

Hat Ihnen die Formel =CODE(C5) etwa für Zelle C5 eine Zahl ausgespuckt? Dann markieren Sie die Spalte und gehen Sie im Reiter Start zu Bearbeiten/Suchen und Auswählen/Ersetzen. Bei «Suchen nach» fügen Sie das zu ersetzende Zeichen ein. Hierfür können Sie den mittels CODE-Formel ermittelten ANSI-Code verwenden: Drücken und halten Sie die Alt-Taste, während Sie auf dem Ziffernblock den ermittelten Code dreistellig (z. B. 032) eintippen und die Alt-Taste danach loslassen. Bei Ersetzen durch stellen Sie sicher, dass das Feld leer ist. Mit Alle ersetzen werden die scheinbar leeren Zellen geleert.

Manuell leeren: Aber was, wenn Sie nicht identifizieren können, welches fiese Zeichen in der Zelle schlummert? Sind es nur wenige Zellen, halten Sie die Ctrl-Taste (Strg) gedrückt und klicken Sie eine betroffene Zelle nach der anderen an, bis alle markiert sind. Drücken Sie Delete (Löschen), werden die Zellen tatsächlich geleert, egal, was drinstand.

Wichtig: Bei den folgenden Schritten empfehlen wir, mit einer Sicherheitskopie der Arbeitsmappe oder des Blattes zu arbeiten.

Viele Zellen, Variante 1: Nun sinds aber haufenweise Zellen, die Sie lieber alle auf einmal behandeln wollen. Sofern Sie nicht herausfinden konnten, um welches Zeichen es sich handelt, funktioniert manchmal der folgende Trick. Markieren Sie die Spalte; bei uns stehen die unsichtbaren Zeichen in Spalte C. Gehen Sie via Daten/Datentools zu Text in Spalten. Klicken Sie im kleinen Fenster gleich wieder auf Fertig stellen.