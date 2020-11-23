Keine Hexerei
Excel/Windows 10: Hexadezimale Zahlen in Dezimalzahlen umwandeln
Computer rechnen zwar intern im Binärsystem, das nur Null und Eins kennt. Recht weit verbreitet an vielen Stellen in der Informatik sind aber auch Zahlen im Sechzehner-System, auch Hexadezimalsystem genannt. Während das für uns Menschen besser geläufige Dezimalsystem von 1 bis 9 zählt und bei der Zahl 10 zweistellig wird, zählt das Hex-System von 1 bis F (1 bis 9, dann A, B, C, D, E, F). Unsere Zahl 10 wird im Hex-System als A geschrieben, der Buchstabe F im Hex-System steht für die Zahl 15 und was im Hex-System als «10» geschrieben wird, ist als Dezimalzahl die 16. Auf Hex-Codes trifft man beispielsweise in Fehlermeldungen, in der Windows-Registry sowie in manchen Farb- und Zeichencodes.
So ist zum Beispiel dem Grossbuchstaben P (wie PCtipp) in der Unicode-Zeichentabelle der hexadezimale Code 50 zugeordnet, was in dezimaler Schreibweise die Zahl 80 wäre. Das können Sie zum Beispiel in Word ausprobieren, wenn Sie den Buchstaben P für einmal nicht normal mit Shift+P eintippen, sondern über die Codes. Der ASCII-Code verwendet die dezimale Schreibweise: Drücken und halten Sie die Alt-Taste und tippen Sie auf dem Ziffernblock die Zahl 80 ein. Lassen Sie die Alt-Taste los, erscheint ein P. Alternativ verwenden Sie die Unicode-Schreibweise, die Sie wie folgt abrufen können: Tippen Sie in Word U+0050 ein, drücken Sie die Tastenkombination Alt+C, erscheint wieder ein P.
Hex-Zahlen in Excel
Es kann Situationen geben, in denen man eine oder mehrere Hex-Zahlen gerne in Dezimalschreibweise hätte – oder umgekehrt. Diese Aufgabe können Sie Excel überlassen. Es kennt die Funktionen HEXINDEZ sowie DEZINHEX, die Hex-Codes in Dezimalzahlen umrechnet bzw. Dezimalzahlen in hexadezimale Zahlen.
Haben Sie in Zelle A2 eine Hex-Zahl wie 200C, schreiben Sie z.B. in B2 die Formel =HEXINDEZ(A2). Nun erscheint in B2 der entsprechende Dezimalwert: 8204.
Und rechnen? Man würde meinen, Excel käme mit Hex-Zahlen automatisch zurecht. Das trifft leider nicht zu, genau wie übrigens bei den römischen Zahlen, die wir in diesem Artikel behandelt haben. Fürs Rechnen mit Hex-Zahlen müssen Sie jede Zahl innerhalb der Formel erst mittels HEXINDEZ in eine Dezimalzahl umwandeln. Die lässt sich dann subtrahieren, addieren oder – wie in unserem Beispiel – auch multiplizieren. Falls das Resultat wieder eine Hex-Zahl werden muss, wandeln Sie dieses mit DEZINHEX wieder in eine Hex-Zahl um. Das ergäbe dann zum Beispiel diese Formel, wenn Sie die Hex-Zahlen in den Zellen A5 und A6 miteinander multiplizieren: =DEZINHEX(HEXINDEZ(A5)*HEXINDEZ(A6))
LibreOffice Calc: Die Funktionen DEZINHEX und HEXINDEZ sind in LibreOffice Calc mit gleichem Namen vorhanden und lassen sich auch genau gleich verwenden.
Zusatztipp für Windows 10Excel bzw. LibreOffice Calc eignet sich, wenn Sie mehrere Zahlen umwandeln müssen. Falls es aber nur gelegentlich ums Umwandeln einer einzelnen Hex-Zahl geht, müssen Sie nicht zwingend zu Excel oder LibreOffice Calc greifen. Da reicht auch schon der in Windows 10 mitgelieferte Rechner.
Klicken Sie auf Start, tippen Sie rechner ein und starten Sie die Windows-App namens Rechner. Übers Hamburger-Menü oben links schalten Sie auf Programmierer um. Am linken Rand sehen Sie eine Kennzeichnung, die bei HEX, DEC, OCT oder BIN steht. Wollen Sie eine Hex-Zahl ins Dezimalformat umwandeln, klicken Sie auf HEX und tippen die Zahl ein. Der Rechner zeigt direkt dieselbe Zahl im Dezimal-, Oktal- und Binärsystem an.
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