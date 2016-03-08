Excel: Wo wird diese Zelle überall verwendet?

Das betrifft hauptsächlich Excel-Dateien, die Sie entweder von einem Mitarbeiter «geerbt» oder schon länger nicht mehr in die Finger genommen haben. Dürfen Sie diese oder jene Formel ändern, löschen oder anderswo hin verlegen? Oder entsteht dann an einem anderen Ort in der Tabelle ein Fehler? Hierfür müssten Sie herausfinden, ob und in welchen anderen Zellen und Formeln Bezug auf diese Zelle genommen wird.

Lösung: Nichts leichter als das! Klicken Sie auf die fragliche Zelle. Öffnen Sie den Reiter Formeln und klicken Sie im Bereich Formelüberwachung auf Spur zum Nachfolger. Wenn die Zelle nirgends sonst verwendet wird, erscheint eine entsprechende Meldung.