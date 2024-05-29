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Gaby Salvisberg
29. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.

Minitipp

Excel/Word: Quickinfo-Text zu einem Link einfügen

Soll beim Drüberfahren über einen Hyperlink in Excel oder Word Ihr eigener Quickinfo-Text erscheinen, klappt das mit diesem Tipp.

Über dem Link in dieser Excel-Zelle erscheint beim Drüberfahren per Maus ein kleiner Info-Text

© (Quelle: PCtipp.ch)

Fügen Sie Excel oder Word einen Link ein oder tippen Sie eine Webadresse ins Dokument, worauf Office den Link automatisch klickbar umwandelt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie Hyperlink bearbeiten.

Aufgepasst, jetzt nicht verwirren lassen: Das Feld «Anzuzeigender Text» meint den Text, der direkt im Dokument oder in der Tabelle steht. Klicken Sie aber dahinter auf QuickInfo, öffnet sich ein kleines Eingabefeld, in das Sie den Text eintippen können. Übernehmen Sie mit OK.

So fügen Sie einem Hyperlink in Word oder Excel einen QuickInfo-Text hinzu

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn nun jemand per Maus über den Link fährt, erscheint der von Ihnen angegebene Text in einem kleinen Pop-up.

Hinweise: Dies funktioniert in den lokal installierten Word- und Excel-Versionen, nicht aber in Word oder Excel im Webbrowser. Dort bieten die Linkeigenschaften kein QuickInfo-Feld. Auch in LibreOffice Writer und Calc wurde ich nicht fündig.

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