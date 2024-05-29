Excel/Word: Quickinfo-Text zu einem Link einfügen

Fügen Sie Excel oder Word einen Link ein oder tippen Sie eine Webadresse ins Dokument, worauf Office den Link automatisch klickbar umwandelt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie Hyperlink bearbeiten.

Aufgepasst, jetzt nicht verwirren lassen: Das Feld «Anzuzeigender Text» meint den Text, der direkt im Dokument oder in der Tabelle steht. Klicken Sie aber dahinter auf QuickInfo, öffnet sich ein kleines Eingabefeld, in das Sie den Text eintippen können. Übernehmen Sie mit OK.