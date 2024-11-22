Excel und Word: Testmakro, um die Makro-Einstellungen zu testen

Sie haben Makro-Einstellungen in Excel oder Word vorgenommen und hoffen natürlich, dass Excel/Word entweder gar keine Makros ausführt oder nur jene, die Sie zulassen. Aber woher nehmen Sie jetzt ein harmloses Makro, um das zu testen?

Lösung: Greifen Sie einfach zu einem simplen Messagebox-Makro, zum Beispiel zu diesem:

Hier eines für Excel: