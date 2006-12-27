Excel: Wort als Referenz in WENN-Funktion

Mit der Funktion FINDEN() durchsuchen Sie einen beliebigen Eintrag in der Zelle vom ersten Zeichen an. Da die Funktion FINDEN im Nichterfolgsfall den Fehlerwert "WERT!" zurückgibt, muss dieser noch abgefangen werden, deshalb wird die Funktion ISTFEHLER() vorgeschaltet.

Enthält die durchsuchte Zelle den gewünschten Wert nicht, bleibt die Ergebniszelle somit leer. Wird der gewünschte Wert gefunden, setzt Excel den entsprechenden Wert aus der Spalte C in die Ergebniszelle ein.