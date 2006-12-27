27. Dez 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Wort als Referenz in WENN-Funktion
Gibt es eine Möglichkeit, die WENN-Funktion anzuwenden, wenn ein bestimmtes Wort in der Zelle als Referenz dienen soll? Es soll dann ein bestimmter Wert aus einer anderen Zelle in die Ergebniszelle geschrieben werden. Ich habe Ihnen ein Beispiel geschickt.
Ja, für diesen Zweck gibt es in Excel die Funktion FINDEN(). Sie können diese Funktion in die WENN-Funktion integrieren und so ein beliebiges Wort abfragen. Ihrem Beispiel zufolge sähe die Formel dann so aus:
=WENN(ISTFEHLER(FINDEN("Bern";B2;1));"";C2)
Mit der Funktion FINDEN() durchsuchen Sie einen beliebigen Eintrag in der Zelle vom ersten Zeichen an. Da die Funktion FINDEN im Nichterfolgsfall den Fehlerwert "WERT!" zurückgibt, muss dieser noch abgefangen werden, deshalb wird die Funktion ISTFEHLER() vorgeschaltet.
Enthält die durchsuchte Zelle den gewünschten Wert nicht, bleibt die Ergebniszelle somit leer. Wird der gewünschte Wert gefunden, setzt Excel den entsprechenden Wert aus der Spalte C in die Ergebniszelle ein.
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