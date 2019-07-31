Excel: Zahl in Formel direkt runden

Sie haben in Excel oder LibreOffice Calc eine Reihe von Zahlen, mit denen Sie etwas anstellen wollen.

Vielleicht soll überall die Zahl 500 markiert oder durch ein X gekennzeichnet werden. Das wäre ja noch einfach. Zum Beispiel, wenn die Zahlen in Spalte A stehen, könnte die Formel in Spalte B (angefangen mit B2) so lauten:

WENN(A2<>500;"";"X")

Was etwa heisst: Wenn die Zahl in A2 grösser oder kleiner als 500 ist, dann schreibe nichts (""), ansonsten schreibe "X". Und dieses «Ansonsten» trifft logischerweise all jene Fälle, in denen die Zahl genau 500 entspricht.