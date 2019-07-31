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Gaby Salvisberg
31. Jul 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Zahl in Formel direkt runden

Wie erwischen Sie in einer Excel-Formel nicht nur «500», sondern auch alles, was geringfügig grösser oder kleiner ist?

Die WENN-Funktion ist nur ein Ausgangsbeispiel

© Quelle: PCtipp.ch

Sie haben in Excel oder LibreOffice Calc eine Reihe von Zahlen, mit denen Sie etwas anstellen wollen. 

Vielleicht soll überall die Zahl 500 markiert oder durch ein X gekennzeichnet werden. Das wäre ja noch einfach. Zum Beispiel, wenn die Zahlen in Spalte A stehen, könnte die Formel in Spalte B (angefangen mit B2) so lauten:

WENN(A2<>500;"";"X")

Was etwa heisst: Wenn die Zahl in A2 grösser oder kleiner als 500 ist, dann schreibe nichts (""), ansonsten schreibe "X". Und dieses «Ansonsten» trifft logischerweise all jene Fälle, in denen die Zahl genau 500 entspricht. 

Die WENN-Funktion ist nur ein Ausgangsbeispiel

 © Quelle: PCtipp.ch

Nun haben Sie aber in Spalte A vielleicht Zahlen mit Kommastellen. Sie wollen nicht nur genau 500 erwischen, sondern auch ungefähr 500, nämlich auch 499.99 oder 500.01. 

Wie genau hätten Sie es denn gern?

Hier kommt die Rundungsfunktion zum Einsatz, die Sie auch sehr bequem direkt in eine andere Formel einbauen können. Sie heisst erfreulicherweise auch schlicht RUNDEN und funktioniert nach diesem Schema: RUNDEN(Ausgangszahl oder -zelle; Anzahl Stellen). 

Mit der RUNDEN-Funktion können Sie Excel etwas weniger pingelig machen

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier wird zum Beispiel die Zahl aus A2 auf zwei Stellen gerundet, bevor die WENN-Funktion damit rechnet:

=WENN(RUNDEN(A2;2)<>500;"";"X")

Sie können auch auf null Stellen runden: RUNDEN(A2;0), wenn Sie es noch etwas weniger genau haben wollen. Dasselbe funktioniert in LibreOffice oder OpenOffice Calc übrigens genau gleich.

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